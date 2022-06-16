Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan’da resmi temaslarına devam ediyor. Başkent Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu’nun bugün Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu’na katılması ve forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor. Çavuşoğlu ayrıca forum marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 19 Haziran’a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova’yı ziyaret etmesi bekleniyor.