Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan’da temaslarını sürdürüyor. Başkent Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Başbakanlık binasında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu’nun Balkan turu

Çavuşoğlu’nun bugün Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu’na katılması ve forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor. Çavuşoğlu ayrıca forum marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 19 Haziran’a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova’yı da ziyaret etmesi planlanıyor.