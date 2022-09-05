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Bakan Çavuşoğlu: "Sayın (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız."

Bakan Çavuşoğlu: "Sayın (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız."

Politika 05.09.2022, 20:46
Bakan Çavuşoğlu: "Sayın (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız."

Bakan Çavuşoğlu: "Sayın (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız."

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