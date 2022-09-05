Bakan Çavuşoğlu: "Sayın (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız."