Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna’da Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar çerçevesinde geldiği Saraybosna’da Kovaçi Şehitliğinde merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti ardından tarihi Başçarşı’da yürüyüş yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna’da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Kovaçi Şehitliği’nde merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Saraybosna’daki tarihi Başçarşı’da yürüyüş yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.