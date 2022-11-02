Bakan Çavuşoğlu: "Rusya’nın ihraç ettiği gübre ve tahıl yaptırım listesinde değil ama bu ürünleri taşıyacak gemiler halen limana yaklaşamıyor. Cumhurbaşkanımız ile Putin görüşmelerinde tahılın daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gitmesi v

Bakan Çavuşoğlu: "Rusya’nın ihraç ettiği gübre ve tahıl yaptırım listesinde değil ama bu ürünleri taşıyacak gemiler halen limana yaklaşamıyor. Cumhurbaşkanımız ile Putin görüşmelerinde tahılın daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gitmesi ve kendi ürünlerinin ihracatında yaşanan sorunları ifade ediyordu. Tahıl anlaşmasının uzatılması ve sorunsuz şekilde işlemesi konusunda mutabakata varacağımıza inanıyorum"