Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Büyükelçi Yerhov’un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, uluslararası meseleler ile ikili ilişkilerin ele alındığı açıklandı.