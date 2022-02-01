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Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.
Politika 01.02.2022, 16:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Büyükelçi Yerhov’un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, uluslararası meseleler ile ikili ilişkilerin ele alındığı açıklandı.