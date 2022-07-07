Son Dakika
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Muhafazakar Parti’nin kararı bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönündedir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Politika 07.07.2022, 13:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bali’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.
G20 gündemi
Bali’de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak.