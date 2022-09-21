Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi

Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Türkevi’nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.