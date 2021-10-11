Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya özel konuk olarak katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugün Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenen üst düzeyli anma toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İkili görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.