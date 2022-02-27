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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ateşkes sağlanması ve tahliyeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Politika 27.02.2022, 16:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ateşkes sağlanması ve tahliyeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı.