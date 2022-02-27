Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ateşkes sağlanması ve tahliyeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı.