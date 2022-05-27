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Bakan Çavuşoğlu, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

Politika 27.05.2022, 12:40
Bakan Çavuşoğlu, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, Romen mevkidaşı Aurescu ile ikili ve Ukrayna dahil bölgesel konuları görüştüklerini kaydederek, "Diplomatik Arşiv İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık" dedi.

Polonyalı mevkidaşı Rau’yla da ikili ilişkileri ele aldıklarını aktaran bakan Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kuracağız" ifadelerini kullandı.

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