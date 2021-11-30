Bakan Çavuşoğlu, Riga’da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Letonya’da toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Letonya’nın başkenti Riga’ya dün akşam saatlerinde gelmişti. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için NATO ATTA Kongre Merkezine gelen Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Toplantıda Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan gelişmeler ile NATO’nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yanı sıra Riga’da bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.