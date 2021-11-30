Bakan Çavuşoğlu, Riga’da NATO ATTA Kongre Merkezine geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Letonya’da bulunan NATO ATTA Kongre Merkezine geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Letonya’nın başkenti Riga’ya dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için NATO ATTA Kongre Merkezine geldi. Yetkililer tarafından karşılanan Çavuşoğlu’nun Türkiye’yi temsil edeceği toplantıda Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan gelişmeler ile NATO’nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yanı sıra Riga’da bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.