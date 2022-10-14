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Bakan Çavuşoğlu: (Putin’in doğalgaz önerisi) “Avrupa’daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Politika 14.10.2022, 13:03
Bakan Çavuşoğlu: (Putin’in doğalgaz önerisi) “Avrupa’daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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