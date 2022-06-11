Bakan Çavuşoğlu, Prag’da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu’na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu’nun galasına katıldı. Çavuşoğlu, "Türkiye’nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu’nun galasına katıldı. Çavuşoğlu, "Türkiye’nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu’nun galasına katıldı. Konuşmasında güncel küresel zorluklara değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin küresel sorunlara bakışından bahsetti.
Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen foruma dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag’daki Asya-Avrupa Siyasi Forumu etkinliğinde Türkiye’nin mevcut küresel sınamalara bakışını ve girişimci dış politikamızı anlattık" ifadelerini kullandı.