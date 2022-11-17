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Bakan Çavuşoğlu: "(Polonya’ya düşen füze) İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."
Bakan Çavuşoğlu: "(Polonya’ya düşen füze) İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."
Politika 17.11.2022, 19:43
Bakan Çavuşoğlu: "(Polonya’ya düşen füze) İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."