Bakan Çavuşoğlu: "(Polonya’ya düşen füze) İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."