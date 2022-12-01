Bakan Çavuşoğlu, Polonya’da AGİT Toplantısı’na katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere alana geldi.

AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı, bugün AGİT dönem başkanı Polonya’nın ev sahipliğinde Lodz kentinde başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılmak üzere alana geldi. Çavuşoğlu, kendisini karşılayan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ayaküstü sohbet ettikten sonra toplantı alanına geçti. Toplantıda başta Ukrayna’daki savaş olmak üzere AGİT gündemindeki konular ve AGİT bölgesinin karşı karşıya bulunduğu güncel sorunların ele alınması bekleniyor.