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Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"

Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"

Politika 29.07.2022, 19:49
Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"

Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"

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