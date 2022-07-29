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Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu adalar Yunanistan’a Lozan Paris Barış Antlaşması’yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahla
Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"
Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"
Politika 29.07.2022, 19:49
Bakan Çavuşoğlu: " PKK/YPG bize tehtid oluşturuyor"