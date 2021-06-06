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Bakan Çavuşoğlu, Paris’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Politika 06.06.2021, 17:55
Bakan Çavuşoğlu, Paris’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın daveti üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakan Çavuşoğlu’nun iki gün sürecek ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
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