Bakan Çavuşoğlu, Paris’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın daveti üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakan Çavuşoğlu’nun iki gün sürecek ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.