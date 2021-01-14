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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’ın kurucu lideri Cinnah’ın mezarını ziyaret etti
Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah’ın mezarını ziyaret etti.
Politika 14.01.2021, 13:22
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Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah’ın mezarını ziyaret etti.
Pakistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Karaçi kentinde programına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam’ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah’ın mezarını ziyaret etti. Ziyaretine yönelik sosyal medyadan paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail ile bir araya geldi.Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirecek.
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