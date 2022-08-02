banner549

banner547

Son Dakika
Konya büyük güne hazırlanıyor
Konya büyük güne hazırlanıyor
Fındık işçilerinin
Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Politika 02.08.2022, 12:54
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu toplantı çerçevesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu