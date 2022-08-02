Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu toplantı çerçevesinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.