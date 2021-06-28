banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Temon ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüştü.

Politika 28.06.2021, 16:46
Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Temon ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya gelen Çavuşoğlu sonrasında Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sylvie Baipo Temon’la görüşmemizde kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493