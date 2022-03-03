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Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mart’ta gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Politika 03.03.2022, 14:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mart’ta gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.