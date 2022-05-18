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Ankara’da ilk belirlemelere göre kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Bakan Çavuşoğlu New York’taki temasları hususunda açıklamalarda bulundu
ABD’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi.
Politika 18.05.2022, 04:35
ABD’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi.