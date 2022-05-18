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Bakan Çavuşoğlu New York’ta ’’Hanım Sultanlar’’ sergisini gezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi’nde sergilenen Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ’’Hanım Sultanlar’’ sergisini gezdi.
Politika 18.05.2022, 05:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi’nde sergilenen Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ’’Hanım Sultanlar’’ sergisini gezdi.