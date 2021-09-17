Bakan Çavuşoğlu, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu ve Türkevi’nin açılışı için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim değişikliğinin yanı sıra Kıbrıs, Afganistan, Libya ve Suriye konularının ele alındığı belirtildi. Çavuşoğlu ve Guterres’in söz konusu meselelerde fikir alış verişi yaptığı ifade edildi.