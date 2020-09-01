Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı

Cezayir ile farklı birçok alanda iş birlikleri olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Libya meselesinde de Cezayir ve Türkiye'nin ortak noktada buluştuğunu söyledi. Libya'nın huzurunun tesisinin her iki ülke için de önem taşıdığını bildiren Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Libya konusunda işbirliğimize devam edeceğiz. Ateşkesin tesisini birlikte destekleyeceğiz. Hafter tarafının siyasi çözüm ve ateşkese inanamadığını, askeri çözüm istediğini bir kez daha gördük. Mali'deki durumu görüştük. Bukadum, oradaki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Mali'nin istikrara kavuşması önemli, bu konuda gerekli desteği vereceğiz. Terörle mücadele konusunda işbirliğimiz devam edecek" dedi.

"AB sorunu çözmek yerine tehdit dilini kullanmıştı"

Venezuela'da atılan adımlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Venezuela'nın iç siyasetinde karmaşa yaşandığını ve tek taraflı yaptırımlardan etkilendiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ”Venezuela'da muhalefet ve yönetim arasında ciddi anlaşmazlıklar vardı. Önümüzdeki 6 Kasım'da bir seçim gerçekleşecek. Pandemi el vermezse belki seçim ertelenecek. Bu konuda AB geçmişte bazı hatalar yapmıştı.

Sorunu çözmek yerine tehdit dilini kullanmıştı. Bu dili kullanmayı çok seviyorlar. AB bunu kabul etti. Muhalefetin bazı ön şartları vardı. Şartlar konusunda AB'nin girişimleri oldu. Bu konuda destek vermemizi istediler. Seçime gitmenin yararlı olacağını anlattık. Biz Türkiye olarak Venezuela'nın dostuyuz. ‘Oranın huzuru bizim için de önemli' dedik. Ne kadar çok siyasi parti seçime katılırsa, iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması bakımından önemli. İki gün önce Borrell ile görüştük. Birlikte çalışma noktasında teyitleştik. Demokratik seçim için elimizden geleni yapacağız. Bu şartları Maduro yönetimi de kabul etmiş durumda” diye konuştu.

“Atılan adımlar Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlar”

Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkardığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, ”Yunanistan gibi ülkelerin maksimalist taleplerde bulunması. Meis Adası Yunanistan'ın anakarasına 580 kilometre uzaklıkta, Antalya'nın Kaş ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta. 10 kilometre bir ada için Yunanistan 40 bin kilometrelik bir kıta sahanlığı istiyor. Doğu Akdeniz'deki sorunun sebebi bu. Uluslararası hukuka aykırı taleplerde bulunması. Türkiye'nin dar alana hapsedilmeye çalışılması. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil.

Son dönemde özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, Mısır'la imzaladığı anlaşmalar, Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup müzakere edip, herkes için adaletli bir şekilde hakça bir çözümden yanayız. Ortak bir çözüm çağrımız dinlenmediği, tek taraflı adımlar atılmaya devam edildiği için biz de sahada adımlarımızı attık” dedi.

“Yunanistan maalesef sorunu çözmekten yana değil, hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor”

Bahsedilen adaların 1947 Paris Anlaşması ile silahtan arındırılmış adalar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ”Silahlandırma konusunda net ifadeler var. Bu adalar silahlandırılamaz. Yunanistan basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişimi olduğunu söyledi. Bizde de kırsalda jandarma var, polis var. İç güvenlik için güçler bulundurulabilir. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmaktadır. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz.

Bu adımlar dolayısıyla Yunanistan'a zarar verir. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatimizi sonuna kadar koruyacağız. Bunda kararlıyız. Yunaistan'a çağrımızı yineliyoruz. Başkasının kışkırtması ile ya da kullanmasıyla Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız. Bizimle diyaloğa varsanız, var olan sorunları diyalog yoluyla çözmeye varsanız biz her zaman vardık. Yunanistan maalesef sorunu çözmekten yana değil, hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu son derce tehlikelidir. Bundan Yunanistan zarar görür” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerin büyük öneme sahip olduğunu belirten Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ise, Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımlarından memnuniyet duyduğunu belirterek, "İlişkilerin varmış olduğu seviye bizi çok memnun ediyor. Bu anlamda çok faz şeyin yapılacağına inanıyorum. Yeni bir Cezayir'in dünyaya açılması fikri bizim için önemli. Bu sebeple Türk firmalarının gelecekte yatırım yapmaya devam etmesi için olanaklar olacak. Her iki tarafı da ilgilendiren özellikle Akdeniz ve bölgemizdeki konularla ilgili sürekli istişare halindeyiz. Gerek Libya, gerek Mali. En kısa sürede Libya sorununun çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.