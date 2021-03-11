Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

- Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık

- BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 6 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4 milyon Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor

- Suriye'deki itilafın temel nedeni halkın isteklerinin göz ardı edilmesidir. Rejimin daha yapıcı tutum sergilemesi gerekiyor