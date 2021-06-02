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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. İsrail’in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor."

Politika 02.06.2021, 12:59
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Maarif Vakfı’nın yeni okullar açılması için Togo’nun desteğine ihtiyacımız var. FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için de teşekkür ediyorum.

Hepimizin arzusu bu bölgeye istikrarın gelmesi. Terörle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak destek vermeye hazırız. 

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Kudüs’ün statüsünü aşındırıcı politikalarını değiştirmeli. Mevcut politikalarla ilişki olmaz. İsrail iki devletli çözüm ve barış sürecine girerse herkesle ilişkileri iyi olur. Bu uluslararası toplumun da beklentisi. Hükümeti kimin kuracağı değil nasıl politika izleyeceği önemli.

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