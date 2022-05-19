Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'da Yunanistan'a 'göçmen' eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.