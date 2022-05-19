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THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'da Yunanistan'a 'göçmen' eleştirisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.
Politika 19.05.2022, 19:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.