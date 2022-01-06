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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Politika 06.01.2022, 11:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Bakan Çavuşoğlu, video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülüyor.