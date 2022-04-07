Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bir araya gelen üye devletlerin dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için üye devletlerin dışişleri bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantı sonrası Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.