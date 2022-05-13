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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.
Politika 13.05.2022, 15:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.
Bakan Çavuşoğlu, Berlin’de 14-15 Mayıs’a gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.
Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konuların ele alınması bekleniyor.