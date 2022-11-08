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Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefet partilerin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye’de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?"
Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefet partilerin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye’de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?"
Politika 08.11.2022, 18:47
Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefet partilerin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye’de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?"