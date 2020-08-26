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Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Kişinev’de Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.
Politika 26.08.2020, 14:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Kişinev’de Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Moldova’nın başkenti Kişinev’e geldi. Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğun açılışını için Moldova’da bulunan Çavuşoğlu ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu başkent Kişinev’de Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile bir araya geldi.
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