Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire’de Mısır Dışışleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry davetine icabetle Mısır’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire’deki Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Shoukry tarafından kapıda karşılandı. Çavuşoğlu ve Shoukry karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.