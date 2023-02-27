Bakan Çavuşoğlu: "Mısır’la ilişkilerimize yeni bir sayfa açıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Mısır’la ilişkilerimize yeni bir sayfa açıyoruz. Mısır, zor zamanlarda Türkiye’nin dostu olduğunu göstermiştir. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" dedi.