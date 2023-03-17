Bakan Çavuşoğlu Mısır’ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart’ta Mısır’a resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 18 Mart’ta Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.