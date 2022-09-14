Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz’ açıklamalarına cevaben ’gün ışığında’ bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.”