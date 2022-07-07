Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bali’de G20 ve Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede üst düzey ziyaretlerin hazırlıkları ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.