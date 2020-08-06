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Bakan Çavuşoğlu, Maltalı ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI EVARİST BARTOLO VE LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED TAHİR SİYALA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.
Politika 06.08.2020, 16:52
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile bir araya geldi.
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