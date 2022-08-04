Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur’da Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezyalı mevkidaşım Saifuddin Abdullah’la ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması’nı yakında imzalayacağız. Enerji, turizm, ulaştırma ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.