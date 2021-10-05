banner453

banner454

banner420

Son Dakika
BioNTech aşısının koruyuculuk süresi 6 ay sonra düşüyor
BioNTech aşısının koruyuculuk süresi 6 ay sonra düşüyor
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Politika 05.10.2021, 17:13
Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Polonya’nın başkenti Varşova’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Varşova’daki temasları kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Szijjarto görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P