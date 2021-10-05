Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Polonya’nın başkenti Varşova’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Varşova’daki temasları kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Szijjarto görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.