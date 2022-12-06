Bakan Çavuşoğlu: 'Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor'

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Rodos ve Midilli'de düzenlediği tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda tatbikat provokasyonuna ilişkin 'Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Yunanistan ya geri adım atar ya gereğini yaparız' ifadelerini kullandı.