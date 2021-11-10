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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.
Politika 10.11.2021, 13:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.