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Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid al-Mishri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Politika 07.02.2022, 21:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid al-Mishri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü. Görüşmede Libya’da birliğin sağlanması ile anayasal zeminde seçimlerin gerçekleşmesi süreci konuları ele alındı.