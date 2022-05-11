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Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı El-Sabah ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’taki ikili temasları çerçevesinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüşme gerçekleştirdi.
Politika 11.05.2022, 16:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’taki ikili temasları çerçevesinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı için geldiği Fas’ın Marakeş kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri çerçevesinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile bir araya geldi.