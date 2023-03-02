Bakan Çavuşoğlu: “Küresel sağlık, etkin göç yönetimi ve gıda güvenliği dönem başkanlığımız sırasında önceliklerimizi oluşturdu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MIKTA 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu MIKTA’nın 23’üncü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, MIKTA dönem başkanlığının Endonezya’ya devredildiğini ifade ederek, “Küresel sağlık, etkin göç yönetimi ve gıda güvenliği dönem başkanlığımız sırasında önceliklerimizi oluşturdu. Bunlar son dönemde karşılaştığımız engeller ve bu dönemin ruhuna dayanarak belirlenmişti. Bu öncelikleri faaliyete dönüştürmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik" dedi.

İstanbul Tahıl Anlaşması’nın küresel gıda krizini önlemek için son derece önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu çerçevede 22 ortak beyanat yayımlandı, 77 ortak faaliyet gerçekleştirildi. Bunların 47’si farklı ülkelerde bizim diplomatik misyonlarımız tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu.

MIKTA çerçevesindeki işbirliği ve dayanışmanın 25 ülkeye ve 8 uluslararası örgüte aktarıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, MIKTA Liderler Toplantısı’nın ilkinin G20 Bali Zirvesi marjında düzenlenmesinden dolayı mevkidaşına teşekkürlerini ileterek MIKTA+ formatındaki ilk toplantının da New York’ta Polonya’nın katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Geçen yıl Türkiye’nin dönem başkanlığında MIKTA adına Ukrayna, Pakistan ve Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanlara insani yardım gönderdiklerini anlatan Çavuşoğlu, benzer projelerin gelecekte de oluşturulması konusunda geçtiğimiz hafta teknik seviyede bir toplantı yapıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, MIKTA ülkelerinin kalkınma ve insani yardım konusunda son derece önemli roller üstlenen ülkeler olduğunu ifade ederek deneyim ve kapasiteye bağlı olarak MIKTA’nın ortak faaliyetlerini geliştirebileceğine inandığını belirtti.

Dünyanın son derece önemli bir dönemden geçtiğini ve uluslararası sistemin bir dönüşüme uğradığını belirten Çavuşoğlu, "Bu birden fazla krizin tetiklediği bir değişim. Etkin çok taraflılığın buna vereceğimiz cevap olması gerektiğine inanıyoruz. Soyutlanma politikası ya da tek taraflı politikaların olmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.