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Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’da, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Politika 19.06.2022, 11:41
Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’da, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Schwarz’ın basın toplantısı gerçekleştirmesi ve toplantı öncesi “Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı” imzalaması bekleniyor.

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