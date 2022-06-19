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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.
Politika 19.06.2022, 12:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşmüş ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.